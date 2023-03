Jagd auf die Audi-Bande

Eine überraschende Wende hat die Causa rund um Auto-Diebstähle in der Stiftsstadt genommen. In Ostösterreich dürfte eine Bande ihr Unwesen treiben, die sich auf den Diebstahl von hochpreisigen Fahrzeugen spezialisiert hat. In Herzogenburg dürfte sie drei Mal zugeschlagen haben.

Hatte es seitens der Polizei zunächst geheißen, es habe nur eine einzige Anzeige nach dem Diebstahl eines Audi in der Blauensteinerstraße gegeben, so kann Dilek Isik, die Mutter eines Opfers, mit anderen Fakten aufwarten: „Meinem Sohn ist vor unserem Haus in der Kölblinggasse sein Auto geklaut worden. Der Audi war 30.000 Euro wert, mein Sohn hat drei Jahre lang gespart, ehe er sich die Anschaffung leisten konnte.“ Dieser Diebstahl ist ebenso zur Anzeige gebracht worden wie ein weiterer Coup in der Feldgasse, wo ebenfalls ein Audi entwendet wurde.

Vielleicht, und das ist der kleine Funken Hoffnung von Dilek Isik, haben die unbekannten Täter einen entscheidenden Fehler begangen: In der Zwischenzeit trudelte bei ihrem Sohn eine Zahlungsaufforderung aus der Tschechischen Republik ein. Die mutmaßlichen Diebe dürften im Nachbarland zu schnell unterwegs gewesen und von einem Radar geblitzt worden sein: „Die Männer sind auf der Aufnahme deutlich erkennbar“, so Dilek Isik im NÖN-Gespräch.

Erst im Vorjahr hat die tschechische Polizei zwei Banden aus dem Verkehr gezogen, die im Bezirk Wels-Land (OÖ) beziehungsweise Wien Autodiebstähle verübt hatten. Die Polen wurden auf Autobahnen gestoppt und verhaftet. Ihre bevorzugte Marke: Audi.

