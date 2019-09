In dem Ärztehaus unmittelbar neben der ASBÖ-Rettungszentrale in Traismauer sind Gemeindearzt Wilhelm Petrak im Untergeschoss und ein Zahnarzt im Obergeschoss untergebracht. Jetzt wurde das Gebäude barrierefrei gemacht.

Vor rund eineinhalb Jahren übernahm das Zahnärzte-Ehepaar Katharina und Valentin Bombosch die Ordination von Dana Groschedl. Das Gebäude, das im Jahr 2004 errichtet wurde, wies bislang keinen Treppenlift auf. Für gehbehinderte Menschen war es deshalb bislang schwierig, in die Ordination im Obergeschoss zu gelangen. „Als Konsiliarzahnärzte am Rehazentrum Weißer Hof kennen wir den Bedarf barrierefreier Zugangsmöglichkeiten und wollten dieses Bedürfnis möglichst rasch erfüllen“, erklärt Valentin Bombosch.

Daher wurde in den vergangenen Wochen ein Treppenlift in das Gebäude eingebaut. „Ab sofort ist der erste Stock barrierefrei zugänglich, sowohl für Rollstuhlfahrer als auch für all jene, denen Stiegensteigen zu beschwerlich geworden ist. Eine separate Glocke im Eingangsbereich verständigt das Ordinationsteam, das gern bei der Schwebefahrt in die Ordination behilflich ist“, berichtete Bombosch stolz.