Depatte rund um Volksschule Großrust: Viele Varianten denkbar

Mit einem heiklen und langwierigen Kapitel hat sich der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause befasst. Es ging um die Zukunft der Volksschule Großrust.

Das Gebäude ist seit rund 60 Jahren in Betrieb und hat über die gesamte Zeit gute Dienste geleistet. Nun ist es in die Jahre gekommen, seit einigen Jahren wird an einem Sanierungskonzept gearbeitet.

Im Dezember 2020 wurde der „Sanierungsprozess Volksschule“ mit einer Schulverhandlung eröffnet, bei welcher Vertreter des Landes, Baufachleute, Schulerhalter und Vertreter der Volksschule zugegen waren. Nach eineinhalb Jahren, im heurigen April, konnte der gesamte Verlauf an Formalitäten mit der sogenannten Machbarkeitsstudie abgeschlossen werden, welche verschiedene Möglichkeiten von Sanierungen aufzeigt. Diese Studie ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung vom Chef der zuständigen Begleitfirma Gass Immobilien, Matthias Gass, für alle Mitglieder des Gremiums erläutert worden.

Projekte nun viel teurer

Die Vorarbeiten waren intensiv gewesen: Im März erfolgte eine weitere Begehung des Gebäudes mit dem Chef der Firma Gass, einem Ziviltechniker und einem Statiker. Aufgrund dieser Begehung wurde eine Skizze erstellt, wo Öffnungen im Mauerwerk, in der Decke und in der Grundfestung vorgeschrieben werden, um die Statik des Gebäudes zu befunden.

In der Karwoche sind diese Öffnungen durch Vizebürgermeister Franz Hirschböck (ÖVP) mit seinem Team vom Bauhof und geschäftsführendem Gemeinderat Siegfried Binder (ÖVP) umgesetzt worden. Ein Statiker erstellte ein Gutachten, das die Möglichkeiten verschiedener Sanierungsvarianten beschreibt. Demzufolge ist es möglich, das bestehende Volksschulgebäude aufzustocken. Einige Deckenelement müssten erneuert werden, damit die Statik gegeben ist. Eine Aufstockung hat allerdings zur Folge, dass der Schulbetrieb wesentlich eingeschränkt oder gar nicht stattfinden kann.

Bei einer anderen Variante der Erweiterung des Gebäudes ist ein Zubau auf der südlichen Seite der Schule in Betracht gezogen worden.

Projektentwickler Gass hat einige Zahlen errechnet, diese betreffen nur die Gebäudehülle, nicht inkludiert ist die Sanierung des Altbestandes. Die Beträge der Zubau- oder Aufstockungsvarianten belaufen sich demnach zwischen 500.000 und drei Millionen Euro.

Binder will sich nicht auf Zahlen einlassen

Auf Zahlen einlassen möchte sich Ausschussvorsitzender Siegfried Binder derzeit nicht: „Es wäre in höchstem Maße unseriös, da der Rohstoffmarkt, der Bausektor und alle damit anhängigen Preise täglichen, zum Teil großen Schwankungen unterliegen. Diese werden selbstverständlich transportiert, wenn eine Sanierung tatsächlich in die Umsetzungsphase tritt.“

Die Bürgerliste „Wir“ hatte in den vergangenen Monat stets laut über einen Neubau nachgedacht. „Im Vorfeld wurde besprochen, dass es auch eine Gegenüberstellung zwischen Sanierung und Neubau geben soll, was aber nicht erfolgt ist. Die Kostenschätzung enthält nicht die ganzen Renovierungsarbeiten des Altbestandes, deshalb sind die Kosten für eine Generalsanierung nicht einzuschätzen“, befand geschäftsführender Gemeinderat Franz Schalhas. Sein Fraktionskollege Gemeinderat Marcus Ruhrhofer stellte fest, dass eine genaue Auflistung einer Sanierung des Schulgebäudes sehr hilfreich wäre, wobei auch alle Gewerke beachtet werden sollten: „So hätte man eine bessere Grundlage mit einer genauen Aufstellung.“

ÖVP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart wies im NÖN-Gespräch auf einen weiteren gravierenden Punkt hin, denn im Kindergarten gibt es derzeit eine fünfte provisorische Gruppe, die in einen Fixbestand gebracht werden soll. Sollte ein Zubau in Betracht kommen, müsste abgewogen werden, welches Projekt man vorzieht: „Die gleichzeitige Abwicklung ist aus finanziellen Gründen schier unmöglich.“

Eine Sommerpause in Sachen Schule wird es jedenfalls nicht geben: „Wir werden einen Arbeitskreis einsetzen“, kündigt Engelhart an.

