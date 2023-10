Brandschutz-Schulung am Bauhof Herzogenburg

Da im Frühling eine Kehrmaschine in der Gemeinde Statzendorf Feuer gefangen hatte und erheblicher Schaden an der Maschine entstanden war, stattete die Stadtgemeinde alle Fahrzeuge des Bauhofes mit Feuerlöscher aus. Somit kann im Falle jeder Bauhofmitarbeitende schnell einen Entstehungsbrand bekämpfen.

Bei der Schulung am vergangenen Mittwoch am Bauhof hatten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtgemeinde sowie alle anderen Personen, die in öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Kindergärten tätig sind, die Möglichkeit, Feuerlöscher und Löschdecke in der Praxis auszuprobieren. Besonderer Wert wurde bei dieser Brandschutzschulung auf das Thema Fettbrand und die richtige Handhabung mit der Löschdecke gelegt.