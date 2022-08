LED-Beleuchtung: Gemeinden in Region Herzogenburg in Vorreiterrolle

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Was die Umstellung auf LED-Beleuchtung anbelangt, gelten die Gemeinden in der Region als Vorreiter. Ein besonderes Leuchtturm-Projekt gab es in Wölbling mit seinen nicht weniger als 967 Lichtpunkten. Auf Initiative von ÖVP-Vizebürgermeister Peter Hießberger ist die gesamte Straßenbeleuchtung auf LED-Systeme umgerüstet worden.

Alle Straßenzüge Herzogenburgs 2020 umgestellt

Die intelligente Beleuchtung macht möglich, dass einzelne Straßenabschnitte separat beleuchtet werden können. Außerdem sind die Lampen mit Sensoren ausgestattet, sodass ein Dimmen des Lichts bei keinem Verkehr möglich ist. Damit soll etwa dem Insektensterben entgegengewirkt werden.

Man nützte dabei auch die gute Förderkulisse aus, immerhin steuerte das Land NÖ rund 145.000 Euro zu den Investitionskosten von 500.000 Euro bei. Man rechnet mit einer Ersparnis von 35.000 Euro pro Jahr.

Schon im Jahr 2020 wurden in Herzogenburg alle Straßenzüge sowie die Beleuchtungen in den Siedlungsgebieten auf LED umgestellt. „Die Plätze wie zum Beispiel Sport- oder Eislaufplatz sowie Sonderbeleuchtungen werden laufend umgestellt, heuer sind es der Kirchenplatz und der Kirchturm sowie die Bodenstrahler“, informiert Bürgermeister Christoph Artner.

„Stromkosten haben sich bereits halbiert“

In Nussdorf ist die Umstellung auf LED-Beleuchtung bei der Straßenbeleuchtung und den öffentlichen Einrichtungen ist fast abgeschlossen. Es sind nur noch wenige Lampen, die getauscht werden müssen.

Bürgermeister Heinz Konrath freut sich: „Die Stromkosten haben sich bereits halbiert. Auch die Wartungsarbeiten sind deutlich geringer geworden. Die Flutlichtanlage am Sportplatz wurde ebenfalls vor einem Jahr auf LED-Beleuchtung umgestellt. Die LED-Umrüstung ist eine Investition, die sich schon nach wenigen Jahren rechnet.“

Das sieht auch Statzendorfs Bürgermeister Herbert Ramler so, in der Gemeinde befindet sich die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED bereits in der Endphase. Von den 560 Lichtpunkten wurden in den vergangenen beiden Jahren bis auf wenige auf energiesparende LED umgerüstet.

„Wichtiger Schritt in die Energiewende“

Ramler: „Diese Investition macht sich bereits in den Stromrechnungen spürbar und war ein wichtiger Schritt in die Energiewende.“

Die Gesamtinvestition abzüglich der Förderung belief sich auf 200.000 Euro, rund 112 Megawattstunden pro Jahr werden eingespart. Dazu trägt auch die Integration eines Absenkmoduls in die Straßenbeleuchtung dabei: Zwischen 22 und 5 Uhr gibt es eine Absenkung um 50 Prozent.

