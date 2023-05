Herzogenburger Künstler JoeË wandert aus

Er ist gebürtiger Waldviertler, im April 1958 in Hoheneich zur Welt gekommen, aber daheim ist er am ganzen Erdenrund: JoeË, mit bürgerlichem Namen Johann Erhart, hat zuletzt wieder einige Monate in Herzogenburg gelebt. Aber nicht mehr lange, denn bereits in Kürze verlässt er die Stiftsstadt – und damit auch Europa. Diesmal für immer, wie er sagt, denn er zieht zu seiner Frau auf die Philippinen, die dort auf ihn wartet.

Der Künstler, der an der Kunstakademie in Paris studierte und in Herzogenburg ein Atelier mit der Aufschrift „Atelier JoeË“ betrieb, zeigte, wo einer der bekanntesten Künstler zu Hause war: JoeË, Maler und Einrichtungsdesigner sowie Erfinder einer eigenen, spektakulären Kunstart, dem „Art-Flambé“, welches im Jahr 1990 mit dem Europäischen Kunstpreis für Malerei ausgezeichnet wurde. „Der Weg bis zur Perfektion war ein langer und schmerzvoller“, erklärt er.

Es war 1988, in einer Halle in Aspern/Wien, hier probierten ein befreundeter Wissenschaftler und er die Entwicklung eines neuen Malereikonzeptes. Es wurde mit Holzstäben, Tüchern und vielen verschiedenen Farbmaterialien gearbeitet, aber nichts hat dabei herausgeschaut. Vor lauter Frust warf JoeË seine ganzen Bilder in den Hof der Halle und zündete sie an. Und genau da geschah es, er entdeckte in den Flammen, wie sich die Farben veränderten und wieder flüssig wurden. Die Konsistenz der Farben wurde angepasst und so kam die nächste Frage auf, wie können die Farben vermischt zu einem Bild gefertigt werden?

„Mein Freund meinte einfach, greif‘ mit den Fingern hinein. Ich hab ihn gefragt, ob er noch klar denkt“, erzählt der Herzogenburger lachend. Gesagt, getan. Doch die Verbrennungen und Schmerzen waren ein Problem. „Als ich 1995 meine damalige Frau kennenlernte, zog ich mit ihr nach Rio, wo ich bei den Indios dieses Problem bekämpfen konnte“, so der Doppelstaatsbürger. Mit viel Mentaltraining konnte er die anfangs schmerzhafte Kunstart perfektionieren.

Das ist nun alles Geschichte. Viele Herzogenburger werden ihn vermissen, aber nicht vergessen.

