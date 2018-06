Die Zwergenstube übersiedelt in Kürze in ihr neues Quartier in Stollhofen.

Im Herbst des Vorjahres hat die Stadtgemeinde Traismauer 26 Stück Container von der Marktgemeinde Maria Enzersdorf inklusive Inventar angekauft . Die Container wurden bisher als provisorischer Kindergarten genutzt und wurden vor Kurzem in Stollhofen unmittelbar neben dem Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik platziert. Derzeit werden die letzten Handgriffe ausgeführt, um das neue Zwergenstuben-Quartier bezugsbereit machen.

In Kürze wird die Übersiedelung beziehungsweise das Ausräumen der Zwergenstubeneinrichtung beim Kindergartenzentrum stattfinden. Nach den entsprechenden Adaptierungsmaßnahmen, die im Sommer durchgeführt werden, soll eine 13. Kindergartengruppe als fünfte Gruppe des NÖ Landeskindergartens I a im bisherigen Eltern-Kind-Zentrum ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 geführt werden.

Die Zwergenstube-Verantwortlichen begrüßen den Standortwechsel ausdrücklich. „Das Eltern-Kind-Zentrum ,Zwergenstube‘ ist ein wichtiger Ort der Begegnung für viele Familien aus der Gemeinde Traismauer und findet auch überregional in der Region St. Pölten und Krems großen Anklang. Wir begleiten junge und werdende Eltern in der spannenden Zeit der Schwangerschaft, Geburt und des Eltern-Seins und setzten Angebote für Kleinkinder bis hin zum Schulalter“, so Obfrau Sabine Schönbichler in ihrer Stellungnahme.

„Platznot durch unser Wachstum“

Weiters: „Seit über 20 Jahren ist unser ehrenamtlicher Verein bereits tätig. Da wir in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen sind, hat sich am bisherigen Standort eine Platznot ergeben und wir mussten zahlreiche Utensilien an verschiedenen Standorten außerhalb der Zwergenstube unterbringen. Nun übersiedeln wir in Kürze in neuere und größere Räumlichkeiten, wodurch der Zwergenstuben-Betrieb eine deutliche Verbesserung erfährt.“

Am alten Standort mussten öfters Kindergartenräume für diverse Zwergenstube- Aktivitäten in Anspruch genommen werden. „Dies hat nun ein Ende. Künftig können alle Angebote an einem Standort durchgeführt werden, da nun zwei große Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Davon wird ein Raum als Spielgruppenraum und der andere für Angebote, die mehr Platz benötigen wie Schwangerschaftsgymnastik, Rückbildung, Musikgarten, Vorträge, Familienfrühstück in Verwendung sein“, erklärt Schönbichler.

Auch der neue Sanitärbereich ist deutlich größer und der WC- und Wickelbereich sind nun entkoppelt. Außerdem sind nun ausreichend Erwachsenen- und Kindertoiletten vorhanden.

Von der Installierung der neuen Containeranlage profitiert auch das Zentrum für Inklusiv- und Sonderpädagogik. Der Schule steht ab dem nächsten Schuljahr ein neuer eigener Bewegungsraum zur Verfügung, der nur von der Schule genützt werden wird.

Unmittelbar vor der „Sommerpause“ lädt die Zwergenstube am kommenden Samstag, 30. Juni, ab 10 Uhr ganztägig zu einem Sommerfest mit zahlreichen Attraktionen am neuen Betriebsstandort in Stollhofen ein. Dabei wird auch das neue Herbst-/Wintersemesterprogramm vorgestellt.