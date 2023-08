Oberndorf/Ebene: Empörung über Müll-Sünder

Routinemäßig fuhr Franz Marchat senior am vergangenen Dienstag in den familieneigenen Wald, der sich in Oberndorf/Ebene in der Nähe der Landesstraße 5068 (Hainer Straße) befindet. Dort angekommen, traute der Zagginger seinen Augen nicht: Müll, Bauschutt, Fliesen und Gerümpel waren auf dem Grundstück illegal entsorgt worden. „Alles war verwüstet, auch eine Schautafel wurde beschädigt“, schildert der 87-Jährige.

Beim Verlassen des Grundstücks haben die unbekannten Täter offensichtlich massive Probleme bekommen. Ihr Auto dürfte stecken geblieben sein, tiefe Spuren im verwüsteten Erdreich sind stumme Zeugen.

Die Stelle im Wald mit einem privaten Marterl und Schautafeln zum Thema Wald ist ein Ort für viele Wanderer und Pilger. Franz Marchat senior und die Familie wollen den Müll entsorgen und danach den Platz wiederherstellen. Der Pensionist weiß: „Das Ganze wird mit erheblichen finanziellen Belastungen für unsere Familie verbunden sein.“

Die unliebsame Angelegenheit ist bei der Polizei angezeigt worden. Die Exekutive sucht nun Zeugen, die in diesem Wald oder in der Nähe des Waldes Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise, die auf Wunsch vertraulich behandelt werden, sind an die Polizeiinspektion Herzogenburg, 059133/3165 erbeten.