Region Herzogenburg: „Die Situation ist sehr schwierig“

Der Greißler ums Eck hatte es schon in den vergangenen Jahren nicht leicht. Nun kommen weitere Faktoren wie die Teuerung hinzu, die das Überleben schwierig machen. Man setzt daher zunehmend auf unkonventionelle Lösungen, wie es beispielsweise im Betrieb „Landlebtauf!“ der Brüder Christian und Thomas Bauer in Perschling praktiziert wird.

Der Markt feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen. Er hat sich im weiten Umkreis beliebt gemacht, weil auch zu Sonn- und Feiertagen eingekauft, getankt und das Cafe besucht werden kann.

Ab Pfingsten wird der Markt in einen Hybridmarkt umgewandelt: Es gibt fixe Öffnungszeiten mit Bedienung (auch sonn- und feiertags) und außerhalb der Öffnungszeiten einen Selbstbedienungsbetrieb mit Scannerkassa der den Markt zum 24/7-Markt macht. Das heißt, man kann an diesem Standort 24 Stunden pro Tag und sieben Tage in der Woche die wichtigsten Güter des täglichen Bedarfs einkaufen.

Thomas Bauer beschreibt die Situation als schwierig. Hohe Energiekosten, Personalkosten und die Schwierigkeit Personal zu finden, das auch bereit ist ab 5 Uhr beziehungsweise bis 20 Uhr zu arbeiten, erschweren den Betrieb des Nahversorgers. Die Teuerung wird bei gleichbleibender Gewinnspanne zwei Mal pro Woche durch Anschreiben der neuen Preise weitergegeben.

Um Energiekosten zu sparen, wurde im Zuge der Umbauarbeiten die Kühlung auf Kühlschränke mit Glastüren umgestellt. Dadurch erwartet Bauer eine Reduzierung der Kosten für die Kühlung um 25 Prozent.

Durch viele Standbeine (Tankstelle, Autowaschanlage, Kleiderreinigung, Bankomat, Tabak-Trafik, Lotto & Toto, Bistro, frisches Gebäck) und persönliche Betreuung bis hin zur Hilfe beim Einkaufen und Verladen schwerer Kisten grenzt sich der Betrieb gegen Supermärkte ab. Weit über die Gemeindegrenzen von Perschling schätzt die Kundschaft die Möglichkeit, auch an Sonn- und Feiertagen einkaufen zu können.Noch kein Konzept

für PlastikpfandWie es mit dem Plastikpfand funktionieren soll, ist noch weitgehend unklar. Während es für Supermärkte schon Konzepte zur Durchführung gibt, fehlen für kleine Nahversorger noch entsprechende Pläne, so Bauer. Außerdem ist neben den hohen Kosten auch ein zusätzlicher Platz für die Rücknahmestellen notwendig.

Wo es geht, setzt Bauer auf Regionalität, so gibt es beispielsweise Kartoffeln und Eier aus der Umgebung. Auch eine umfangreiche Palette an Wurst- und Fleischwaren kommt aus einem landwirtschaftlichen Direktvermarkter aus der Umgebung.

Völlig unklar ist die Situation in der benachbarten Marktgemeinde Kapelln. Die Betreiberin des Nah-&-frisch-Marktes, Helga Summerer, geht in Pension. Es soll aber jedenfalls eine Lösung für einen Nahversorger gefunden werden.

Evelyn Hochsteger betreibt einen Naturkostladen in Traismauer. „Die Teuerung trifft mich besonders. Es gab bei Strom und Gas einen massiven Preissprung um fast das Dreifache. Die finanziele Situation hat sich damit deutlich verschärft. Mittlerweile habe ich den Stromanbieter gewechselt“, berichtet sie. Die Einführung des Plastikpfandes trifft sie hingegen gar nicht: „In meinem Geschäft gibt es nur Glasflaschen.“

Franz Schalhas hat erst vor Kurzem einen Bauernladen in Grünz (Marktgemeinde Obritzberg-Rust) etabliert. Er möchte

einen Beitrag für die Sicherstellung der Grundversorgung mit regionalen Produkten leisten. Auch Schalhas setzt auf die Hybridlösung.

In Bedienung gibt es Waren von Montag bis Donnerstag von 6 bis 12 Uhr und am Freitag von 6 bis 18 Uhr. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, die gesamte Produktpalette als Selbstbedienungsladen von 6 bis 22 Uhr zu nutzen.

