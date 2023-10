Feuerwehren probten in Kleinhain

Die letzte Unterabschnittsübung dieses Jahres fand im Einsatzgebiet in Kleinhain statt. Übungsannahme für die Silberhelme der Wehren Hain-Zagging, Statzendorf und Kuffern war ein Brand eines in einem Carport abgestellten Wohnwagens in der Ahorngasse. Dabei stellte sich die enge und mit Autos verparkte Sackgasse als besondere Herausforderung dar. Der erste Atemschutztrupp konnte sofort eine bewusstlose Person aus dem Gefahrenbereich retten und mit dem Löschangriff beginnen. Ein zweiter Atemschutztrupp begann mit dem Schützen des Nachbarhauses mittels Hydroschild. Auch der dritte Atemschutztrupp schützte das Haus von der Südseite und versorgte sich mit Wasser aus einem Brunnen. Zusätzlich wurden noch Gasflaschen neben dem Brandherd gefunden und geborgen. Weiters galt es, das daneben abgestellte Fahrzeug mit der Seilwinde aus dem Carport zu ziehen, um so weiteren Schaden zu verhindern. Der Abschluss der Übung fand diesmal in Noppendorf bei einer kleinen Jause zur Stärkung statt. Dort konnte auch die neue Atemluftfüllstelle, die demnächst in Betrieb gehen wird, besichtigt werden.