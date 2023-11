Perschlingtaler Feuerwehren probten Ernstfall

Am vergangenen Samstag luden Unterabschnittskommandant Hans Peter Luger und die Freiwillige Feuerwehr Kapelln zur letzten Übung des Unterabschnittes 3 Perschlingtal im heurigen Jahr. Als Übungsaufgabe galt es, einen Entstehungsbrand am Betriebsgelände des Hühnerstalls Ratzinger in Rassing zu löschen und drei vermisste Personen zu retten. Mit insgesamt 63 Kameraden, aufgeteilt auf zehn Einsatzfahrzeuge, nahmen die Freiwilligen Feuerwehren des Unterabschnittes 3 – Kapelln, Langmannersdorf, Murstetten, Perschling und Thalheim – teil, hinzugerufen wurde der Atemluftcontainer der Feuerwehr Gemeinlebarn. Bei der von den Kameraden der Feuerwehr Kapelln ausgearbeiteten Übung galt es, neben der schnellstmöglichen Menschenrettung vor allem den Brandherd unter Kontrolle zu bringen.

Dabei war die größte Herausforderung die Entfernung zum nächsten Hydranten – es waren insgesamt rund 600 Meter Schlauchleitung zu verlegen. Während diese Wasserzuleitung aufgebaut wurde, konnte der erste Löschangriff mit dem Wasser aus vier Tankfahrzeugen durchgeführt werden. Gleichzeitig wurden in kurzer Zeit alle vermissten Personen von den Atemschutztrupps gefunden und aus dem Gefahrenbereich gerettet. Nach rund 45 Minuten konnte „Brand aus" gemeldet werden und die Übung wurde vom Einsatzleiter, Brandmeister Florian Berger, für beendet erklärt. Im Anschluss wurde, wie üblich, eine Nachbesprechung im Feuerwehrhaus Kapelln abgehalten, die Unterabschnittskommandant Hans Peter Luger führte. Nach den Grußworten der beiden Bürgermeister des Unterabschnittes, Alois Vogl und Reinhard Breitner, wurden die Kameraden auf Getränke und eine kleine Jause eingeladen, die von der Marktgemeinde Kapelln zur Verfügung gestellt worden waren.