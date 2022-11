Langmannersdorf: Den Ernstfall geprobt

Am vergangenen Samstag fand in Langmannersdorf die zweite Übung des Unterabschnitts 3 Perschlingtal statt. Die Übungsannahme war ein Brand in einem landwirtschaftlichen Objekt mit Tischlerei und ein zeitgleicher Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen. Die teilnehmenden Kameraden der Feuerwehren Langmannersdorf, Perschling, Murstetten, Kapelln und Thalheim bewältigten die schwierige Übung bravourös, was auch die Bürgermeister Alois Vogl und Reinhard Breitner sowie Übungsbeobachter Florian Schneider von der Feuerwehr Gutenbrunn bestätigten.

Mehr darüber lest ihr in der kommenden Printausgabe der NÖN.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.