Sensationeller Erfolg für den Winzer Herwald Hauleitner junior bei der „Vinaria-Rosé-Sommerweinverkostung“: Er setzte sich bei dem österreichweiten Bewerb des Branchenmagazins mit dem „Rosé C.M.S.Z. 2018“ erfolgreich durch und eroberte den ersten Platz.

Günther Schwab Einen großen Erfolg landeten mehrere Traisentaler Winzer, die heuer beim Wettbewerb „Salon Österreichischer Wein“ als auch bei der Landesweinprämierung mit ihren Weinen überzeugen konnten: Tom Dockner, Eva Nolz, Verena Figl, Viktoria Preiß und Jochen Hromatka-Erber (von links).

Insgesamt 130 Weine aus ganz Österreich waren eingereicht worden. Was der Wagramer Weinhauer dazu sagt und wie die Traisentaler Winzer beim „Salon Österreichischer Wein“ abgeschnitten haben, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.