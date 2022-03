Prima la Musica: Musikschule räumte ab

Die Musikschule Unteres Traisental konnte sich bei dem renommierten Landes-Musikbewerb Prima la Musica über große Erfolge freuen. „15 unserer Musikschüler haben in zehn Wertungsklassen erste und zweite Preise erreicht“, berichtet Musikschulleiter Andreas Rauscher. „Es war wirklich eine tolle Sache, dass wir dieses Jahr wieder teilnehmen konnten und die Musiker für ihren Einsatz so belohnt wurden.“

Aufgrund der Corona-Regelungen durften nicht alle Altersklassen im Festspielhaus St. Pölten auftreten, stattdessen mussten Ton und Videoaufnahmen eingereicht werden. Diese waren in der Mehrzweckhalle der Volksschule Statzendorf von Leopold Denk aufgenommen worden. „Bedanken möchte ich mich auch bei den Eltern, denn ohne sie, die die Kinder immer zu den Proben und Stunden bringen, würde das alles nicht funktionieren. Genauso aber auch ein Dank an die Pädagogen für ihren unermüdlichen Einsatz und an die Musikschulen der Landeshauptstadt St. Pölten, Region Wagram, Laabental und Ludwig Ritter von Köchel Krems.“

Blechbläser dürfen zum Bundeswettbewerb

Grandios schnitt das Blechblastrio „Blechonsky“, bestehend aus Hannah Kirchner, Felix Fasching und Paul Fasching: Sein 1. Preis in der Altersgruppe II ist mit der Teilnahme zur Berechtigung am Bundeswettbewerb in Feldkirch verknüpft.

Das Querflötenensemble „4everflute“, bestehend aus Antonia Wieser, Veronika Graf, Julia Maurer und Carina Maurer, bekam für seine Performance einen 1. Preis mit Auszeichnung in der Altersgruppe B.

Einen großartigen 1. Preis gab es für die Kammermusik für Holzblasinstrumente „Trio Virtuoso“, bestehend aus Julia Raschbacher (Querflöte), Sarah Honeder (Querflöte) und Klara Gruber (Gitarre; Altersgruppe IV).

Auch das Ensemble „Con Gioia“, bestehend aus Elisabeth Denk, Pia Kaiser, Pia Sophie Walzel, Paula Freistetter, Nathalie Teufner und Lea Holzer-Söllner, wurde für seine tolle Darbietung mit einem 1. Preis in der Altersgruppe II ausgezeichnet.

Die Schwestern Mariella und Chiara Siedler konnten sich beide über herausragende Erfolge freuen. Chiara erreichte in der Kategorie Gitarre Solo in der Altersgruppe II einen 1. Preis. Marielle feierte einen 1. Preis in der Kategorie Klavier Solo in der Altersgruppe I.

2. Preise erzielten Constantin Wallnberger und Lena Willer (Gitarre Solo, Altersgruppe B) sowie Lena Podezin (Gitarre Solo, Altersgruppe A).

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden