Spende für die Außenwohngruppe Stollhofen

Ende September übergab die Stadtgemeinde in Oberndorf am Gebirge 22 Obstbäume an die Neugeborenen (Jahrgang 2022) und ihre Eltern. Das Team des FC Klausenstüberl und die Oberndorfer Dorfjugend zeichneten für den kulinarischen Part der Baumübergabe verantwortlich. Die gesammelten Spenden (Buffeteinnahmen) im Ausmaß von 400 Euro wurden nun der Außenwohngruppe Stollhofen übergeben. Der Betrag wird für außerordentliche Investitionen und Ausflüge, die sonst nicht möglich wären, verwendet werden.

In dieser Einrichtung, die es seit 23 Jahren in Stollhofen gibt, wohnen derzeit neun Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren. Sie werden von mehreren Sozialpädagogen und einer Wirtschaftshilfe betreut. „Rettet das Kind“ ist ein privater, überparteilicher und gemeinnütziger Verein. Als Kinderhilfswerk nach dem Ersten Weltkrieg in England und Skandinavien entstanden, kam „Rettet das Kind“ 1956 nach Österreich. In NÖ wurde der Verein 1957 gegründet. Stammsitz und Zentrum ist das Schloss Judenau (Bezirk Tulln). Diese private Organisation arbeitet im Auftrag der öffentlichen Jugendwohlfahrt als professioneller, kompetenter und vielseitiger Partner. „Wir schützen und stärken das Wohl von Kindern – in ihren Familien und auch außerhalb. Beispielsweise vor allem dann, wenn Eltern ihre Kinder nicht ausreichend schützen können beziehungsweise Kinder durch starke familiäre Belastungen gefährdet sind“, so Katrin Reithmayr von „Rettet das Kind“. Bezeichnend für eine Außenwohngruppe (AWG) sind die familienähnliche Struktur, das Zusammenbleiben von Geschwistern und die soziale Einbettung in eine Gemeinde. Die meisten der in sehr jungem Alter aufgenommenen Kinder leben bis zu ihrer Verselbstständigung in einer AWG.