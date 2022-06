Frischer Wind – ganz ohne Plastik: Neueröffnung in Herzogenburg

Werbung

Ende letzten Jahres hat das Ehepaar Schindele das ehemalige Zeitlhuber-Haus gekauft, mit dem Ziel, diesem historischen Gebäude einen modernen, nachhaltigen Nutzen zu geben. Schnell fand sich eine Kooperation mit Nicole Krajewski, die im Geschäftslokal, das seit Jahren leer steht, einen „Unverpackt-Laden“ eröffnen will.

Unverpackt ist das, wonach es sich anhört – man kauft Produkte ohne Wegwerf-Verpackung. Und das geht einfach: Man nimmt einen leeren Vorrats-Behälter von daheim mit, wiegt ihn ab und füllt ihn beim Einkaufen mit der gewünschten Menge an Nudeln, Reis oder Cornflakes, wiegt ihn noch einmal, bezahlt und packt ihn wieder ein. Das lästige Umfüllen aus dem Plastiksackerl entfällt – und man erspart sich bei jedem Einkauf den Verpackungsmüll.

Das Sortiment umfasst neben Lebensmitteln wie Nüssen, Nudeln, Müslis, Gewürzen,Getreide, Tee, Ketchup, Saucen und Naschereien auch diverse Produkte im Bereich Körperpflege, Haushalt, Reinigung, Waschmittel, Küchenaccessoires und Geschenkideen.

Ab Herbst wird dieses Einkaufen auch in Herzogenburg möglich sein. In den hinteren Räumlichkeiten wird ein Workshop-Raum geschaffen, in dem Kurse zum Thema Seifensieden, Do it yourself-Kosmetik, plastikfreier Haushalt etc. angeboten werden.

Leben ohne Plastik

