Ein voller Erfolg war das erste Reparatur-Café, das am Samstag im Reitherhaus über die Bühne ging. Start war um 9 Uhr – und bis 11 Uhr gab es laut Zähluhr schon 44 Personen, die mit ihrem Gerät vorbeikamen, sich erkundigten, wie das eigentlich vor sich geht – oder einfach nur einen Kaffee genossen.

Freiwillige Helfer wie Bernhard Mayer-Helm, Berufsschullehrer Andreas Helm, Hans-Michael Blauensteiner und Universitäts-Dozent Thomas Schrefl, aber auch der zwölfjährige Benjamin Krisa, nahmen sich der Radios, Plattenspieler, Föne, Radiowecker oder Kassettenrekorder an und versuchten, gemeinsam mit den Besitzern die Geräte zu reparieren, was in den meisten Fällen auch gelang. Da die Reparaturen ehrenamtlich erfolgten, wurde natürlich auch keine Haftung übernommen, aber die Besitzer freuten sich, wenn ihr – meist altes bis sehr altes – Gerät wieder funktionierte, und es waren oft wirklich nur einige fehlende Schrauben oder andere Kleinigkeiten, um es wieder in Gang zu bringen.

Termin für nächstes Café steht schon fest

Jedenfalls steht dem nächsten Reparatur-Café, das am 7. Juni im Rahmen des St. Andräer Schulfestes stattfindet, nichts mehr im Wege. Infos gibt es beim Herzogenburger Reparaturclub, Bernhard Mayer-Helm, 0680/2171669.