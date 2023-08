Wölbling: Haft für Brandstifter

Von Mai 2022 bis April dieses Jahres wurde die Wölblinger Feuerwehr mit mysteriösen Bränden konfrontiert. Nun wurde der verantwortliche Feuerteufel aber gefasst. Der 20-Jährige zündete in der Spanne von elf Monaten eine Mülltonne, einen Weinkeller und einen Holzstapel an. Außerdem hat er versucht ein Feuer in einem Waldstück zu legen.

Anders als bei der Polizei zeigte sich der junge Angeklagte nur teilweise geständig. Während er vor der Kriminalpolizei alles zugab und sein Vorgehen detailliert beschrieb, gestand er vor dem Richter nur den Brand im Weinkeller und die versuchte Brandstiftung im Waldstück.

Den ersten Brand legte der damals 19-Jährige Anfang Mai 2022 in seinem eigenen Innenhof. Dort zündete er eine Mülltonne an. Im Jänner ging die Serie weiter mit einem Brand in einem Weinkeller. Der junge Mann gab an, dass er mit einem Feuerzeug und einer Deo-Dose durchs Fenster des Kellers Zeitungspapier und Kartons angezündet hatte. Die letzten beiden Vorfälle fanden am selben Tag Anfang April 2023 statt. In den frühen Morgenstunden setzte der Angeklagte einen Holzstoß in Brand und am Abend versuchte er, im Wald ein Feuer zu legen. Allerdings fühlte er sich dort beobachtet und flüchtete.

„Dann hat die Stimme im Kopf gesagt: Mach es!“

Wie sein Anwalt erklärte, gab es beim Angeklagten keine rationale Motivation für die Taten. Ein psychiatrisches Gutachten ergab, dass bei dem 20-Jährigen eine leichte bis mittelschwere Intelligenzminderung vorliegt. Dem Richter erzählte der Angeklagte von Träumen, Emotionen und Stimmen im Kopf. So erklärte er, dass er im Falle des Weinkellers eigentlich nichts Anzünden wollte. „Dann hat die Stimme im Kopf gesagt: Mach es!“, so der junge Mann.

Bei den ersten drei Vorfällen wurde der 20-Jährige nicht gesehen. Die Brände wurden erst später von Anrainern entdeckt. Im Waldstück wurde er allerdings von einem Nachbar beobachtet, dieser konnte ihn aber nicht identifizieren. Erst durch die Ermittlungen der Polizei wurde der Angeklagte ertappt. Auf einer Zeitung, die am Tatort gefunden wurde, stand der 20-Jährige als Abonnent.

Der Richter sprach den 18-Jährigen schuldig. Er wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, wovon 16 Monate bedingt nachgesehen wurden. Ihm wurden außerdem zusätzlich Bewährungshilfe und Psychotherapie angeordnet. Das Urteil ist rechtskräftig.