Feuerwehr Langmannersdorf lädt zum Fest ein

Vom 15. bis 17. September lädt die Freiwillige Feuerwehr Langmannersdorf zum Fest am Bauernhof der Familie Figl-Fischelmaier. Der Festbetrieb startet am Freitag um 17 Uhr, ab 18 Uhr ist der Kuppelcup angesetzt, bei dem die schnellsten Gruppen gesucht werden. Am Samstag startet der Festbetrieb um 11 Uhr, von 11 bis 15 Uhr ist eine Feuerlöscherüberprüfung möglich, ab 15 Uhr ist Seniorennachmittag und ab 20 Uhr sorgt „music4dance“ für Tanzmusik. Am Freitag- und Samstagabend gibt es Barbetrieb mit Discjockey Thomas. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr und endet mit der Verlosung um 16 Uhr. Kommandant Hans Peter Luger: „Der Reinerlös des Festes dient der Anschaffung von Schutzkleidung.“