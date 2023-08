Feuerwehr Thalheim lädt zum Fest ein

Von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. August, lädt die Freiwillige Feuerwehr Thalheim zum traditionellen Sommerfest. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr mit dem Jux-Triathlon, der heuer bereits zum elften Mal stattfindet. Ab 20 Uhr sorgt „Achtung" für musikalische Unterhaltung. Am Samstag startet der Festbetrieb um 11 Uhr, um 15 Uhr ist Seniorennachmittag, ab 20 Uhr geht die Lederhosenparty über die Bühne, für die Musik sorgt das D4-DJ-Team. Kommandant Reinhard Scheriau: „Der Festbetrieb am Sonntag startet um 10 Uhr, der Reinerlös der Veranstaltung wird zur Beschaffung von neuer Bekleidung verwendet."