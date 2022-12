Freude über Rekordbesuch beim 26. Traismaurer Advent

Werbung

Ausgezeichnet besucht war der bereits zum 26. Mal von der ÖVP organisierte Traismauer Advent. Hauptorganisatorin Elisabeth Nadlinger konnte dazu auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, Bundesrat Florian Krumböck und Bürgermeister Herbert Pfeffer begrüßen.

Heuer waren das Schloss Traismauer, das Schlosserhaus samt Hungerturm, die „FineArt – Galerie“ im sogenannten „10er Haus“ und „Sascha´s ArtZone“ Schauplätze der Veranstaltung.

Zahlreiche Aussteller boten bei den vier Standorten ihren Ausstellungsexponate und verschiedenste Waren an. Neben dem bereits traditionellen Adventmarkt wurde auch ein umfangreiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm geboten.

Ein vielfältiges Kinderprogramm, bestehend aus „Bastelarbeiten für die Kleinen“ und „Weihnachtsgeschichten mit Musik“, in der benachbarten Musikschule zählte ebenso zu den diesjährigen Attraktionen des Traismaurer Advents. An beiden Veranstaltungstagen hatte auch das Krippenspielmuseum, das in drei Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss im Schloss Traismauer untergebracht ist, als auch das Operettenarchiv geöffnet.

Mit diversen kulinarischen Spezialitäten zeichnete man auch bestens für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste verantwortlich.

