Getzersdorf: Sportfest mit viel Kulinarik und Fußball

Sehr gut besucht war traditionelle zweitägige Sportfest des SC Getzersdorf. Grillhendl, Schnitzel, Kotlett, Bier vom Fass, Wein aus der Gemeinde und viele weitere Köstlichkeiten warteten auf die zahlreichen Gäste. Am Samstag konnten die U23 und die Kampfmannschaft ihr Auftaktspiel in der 1. Klasse Nordwest Mitte gegen Atzenbrugg/Heiligeneich gewinnen. Bei hochsommerlichen Temperaturen gerieten nicht nur die Gäste ins Schwitzen, sondern auch die Aktiven am Spielfeld. Am Nachmittag endete das Spiel der Legenden zwischen dem SC Getzersdorf und dem SC Hollenburg mit 1:4. Am Sonntag fand dann ein U-9-Turnier statt, dieses konnte Traismauer mit sieben Punkten vor Kapelln mit sechs, Herzogenburg mit fünf und Getzersdorf mit null Punkten gewinnen.