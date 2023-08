Herzogenburger Musik-Festival feiert Premiere

Am Freitag, 8., und am Samstag, 9. September, feiert ab 17 Uhr das Herzogenburger „MusikGenuss“-Festival seine Premiere. Bands mit jungen Herzogenburger Künstlern erobern die Bühne am Rathausplatz, während die Gastronomiebetriebe Mahlzig, La Strada, TimeOut Sportsbar, Pub 42 und die Zeitlos-Schirmbar für das leibliche Wohl sorgen. Neben musikalischen Neuentdeckungen wie Ughboots, Royal-Sound-Group, Famjam, Funk Explotion, Earjob, B.U.G.L. und Stattnachrichten tritt auch das „Ridin’ Dudes-Trio“ auf.