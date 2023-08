In Herzogenburg traf das Geld auf den Wein

Geld trifft Wein — und zahlreiche Geld- und Weinliebhaber waren dabei. Da sich das Wetter eher sehr veränderlich zeigte, wurde das traditionelle Sommerfest der Sparkasse Herzogenburg „Money meets Wine“ vergangenen Freitag diesmal nicht im Garten, sondern in der kürzlich umgestalteten Sparkassenhalle und im Festaal abgehalten — was aber die Stimmung kein bisschen trübte. Martin Groiss stellte neben den fünf Winzern, die hier die edelsten Tropfen aus ihren Kellern präsentierten, auch den neuen Sparkassenleiter Thomas Fröhlich vor, da Friedrich Stefan in den wohlverdienten Ruhestand geht. Dabei dankte er auch Margit Redlinghofer, die Anfang Juli durch Verena Just ersetzt worden war, für ihre langjährige Treue zur Sparkasse. Das Duo „Mita“ sorgte für die musikalische Unterhaltung und die fünf Winzer — das Weingut Rosenberger, Matthias Altmann aus Trasdorf, die Winzerfamilien Kopp aus Hütteldorf und Wallner aus Reichersdorf sowie Leopold Figl aus Wagram begannen die Gläser zu füllen, dazu gab es allerlei Schmankerl von der Fleischerei Bogner.

Unter den vielen Besuchern sah man auch die Bürgermeister Christoph Artner (SPÖ) und Herbert Ramler (ÖVP), die Vizebürgermeister Richard Waringer und Franz Siedler, Weindechant Wolfgang Payrich, Volksschuldirektor Bernhard Moser, Mittelschuldirektorin Martina Teufl, Herbert Heigl, Michael und Manuel Prunbauer, Norbert Fidler, Hans und Christine Stelzer, Andreas und Margit Kickinger sowie Gundis und Dieter Pöhlmann.