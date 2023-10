Traisentaler Weine bei den Festspielen der alpinen Küche

Im Rahmen der Festspiele der alpinen Küche präsentierten NÖ Winzer ihre Weine und Spezialitäten einem breiten Publikum aus Gastronomie und Hotellerie im Salzburger Land. Prominente Köche und Köchinnen wie Theresia Palmetzhofer aus Neuhofen an der Ybbs oder Andreas Döllerer – zugleich Schirmherr der Festspiele – zeigten ihr Können dem Fachpublikum. Das Gute bewahren, ohne sich dem Zeitgeist zu verschließen – so der Anspruch, wenn es um das Thema „alpine Küche“ und die Gestaltung dieses innovativen Tages geht. Zum vierten Mal fanden die Festspiele der alpinen Küche im Ferry-Porsche-Congress-Center in Zell am See-Kaprun statt. Das kulinarische Branchen-Event versteht sich als Plattform für den internationalen und interdisziplinären Austausch, bietet Anregungen und Inspiration auf unterschiedlichen Ebenen.

„Bauernherbst trifft Weinherbst“ Unter diesem Motto präsentierte Wein Niederösterreich als Kooperationspartner neben Finalisten und Landessiegern der diesjährigen Landesweinprämierung, regionstypische Vertreter, aber auch Weine abseits des Mainstreams aller acht NÖ Weinbaugebiete. Aus dem Weinland Traisental mit dabei war Viktoria Preiß von der gleichnamigen Obst- und Weinkultur in Theyern, die im Rahmen einer Tischpräsentation voll punktete. Als „krönenden“ Abschluss gab es eine geführte Verkostung von Bundesweinkönigin Sophie Hromatka und Wein- Niederösterreich-Geschäftsführer Klaus Goldmann.