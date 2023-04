Kaffee vom Wölblinger Kirchenchor

Der Kirchenchor von Oberwölbling bewies erneut, dass seine Mitglieder nicht nur gut singen können, sondern auch in der Lage sind, einen Pfarrkaffee bestens zu organisieren. Nach der Messe wurden die Kirchenbesucher in den Pfarrhof eingeladen und mit Kaffee und vielen köstlichen Mehlspeisen verwöhnt, außerdem bot man Würstel mit Saft, Würstel, Leberkässemmeln, Bier, Wein und Fruchtsäfte an.

Kirchenchorleiterin Anna Stern freute sich nicht nur über die gut besuchte Veranstaltung, sondern auch über den engagierten Einsatz ihrer „fleißigen Bienen“.

