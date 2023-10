Veranstaltung „Lange Nacht der Museen“ in Traismauer

Bei der diesjährigen „Langen Nacht der Museen“ wurde ein vielfältiges Programm geboten. Das Bild zeigt Bürgermeister Herbert Pfeffer, Helene Muhm, Renate Gansberger, den Krippenspielverantwortlichen Gotthard Klaus und Stefanie Hacker beim Besuch des Krippenspiel-Museums (von links). Foto: Günther Schwab

D ie Besucherinnen und Besucher hatten Interesse an diversen Rundgängen und an den Handwerksvorführungen in der Schauschmiede des Schlosserhauses.