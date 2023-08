Nussdorfs Wehr lädt zum Fest ein

Nach mehrjähriger „Corona- Pause“ lädt die Freiwillige Feuerwehr Nussdorf wiederum zu einem Feuerwehrfest, das normalerweise alle zwei Jahre stattfindet, ein. Der Schlossgarten wird dabei ein letztes Mal in dem bisherigen Erscheinungsbild einen würdigen Rahmen für die Traditionsveranstaltung bieten.

Ein besonderer Schwerpunkt in diesem Jahr ist das verstärkte Bemühen um Neuzugänge bei der Feuerwehrjugend. „Durch die zahlreichen Überstellungen von der Feuerwehrjugend in den Aktivstand ist der Mitgliederstand bei der Feuerwehrjugend deutlich zurückgegangen. Dadurch gilt es, wieder Kinder und Jugendliche für diese wichtige Einrichtung zu begeistern und neue Mitglieder zu finden“, erklärt Kommandant-Stellvertreter Daniel Rohrhofer. Die sogenannte „Jugendstunde“ findet an jedem Freitag von 17 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Interessierte Kinder und Jugendliche ab dem zehnten Geburtstag sind herzlich eingeladen, an dieser Ausbildungseinheit aktiv teilzunehmen. Auch beim bevorstehenden Feuerwehrfest (Freitag, 11., bis Sonntag, 13. August) soll Werbung für die Feuerwehrjugend gemacht werden. Der diesjährige Festbeginn steht auch im Zeichen der Jugend. Es wird die mehrfach prämierte Nussdorfer Nachwuchsband „Inoffiziell“ mit zwei ehemaligen Mitgliedern der Feuerwehrjugend am Freitagabend ein Konzert geben. Zusätzlich besteht am Freitag-Nachmittag (Festbeginn ist um 16 Uhr) die Möglichkeit, eine Feuerlöscherüberprüfung (bis 18 Uhr) durchführen zu lassen. Am Samstag beginnt der Festbetrieb ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr. Der Reinerlös des Feuerwehrfests wird ausschließlich zur Finanzierung von Einsatzbekleidung und Ausrüstung verwendet werden.

Was die Einsätze anbelangt, bewegt man sich bislang im langjährigen Durchschnitt. Im Vorjahr hatte es 45 Einsätze gegeben. „Heuer ist es wesentlich ruhiger als im Vergleichszeitraum 2022“, berichtet Kommandant Dominik Scharl.