Pfingstweinkost in Nussdorf

Am kommenden Pfingstwochenende von Samstag bis Montag, 27. bis 29. Mai, laden die Weinbauvereine Nussdorf und Reichersdorf wieder zur bereits traditionellen Pfingstweinkost samt Winzerfest in den idyllischen Schlossgarten und Schlosskeller in Nussdorf herzlich ein.

Am Samstag beginnt der Festbetrieb ab 18 Uhr. Am Sonntag und Montag wird ab 10 Uhr der Festbetrieb aufgenommen. Im Rahmen des Pfingstfests werden zahlreiche Attraktionen, angefangen von einem gebietstypischen Kulinarium, erlesenen Weinen, Tanz- und Unterhaltungsmusik und vieles andere mehr geboten. Am Pfingstsonntag gibt es zusätzlich einen Frühschoppen mit dem Bläserkorps Hollenburg/Wagram. Auch abseits der Winzerstände wird ein attraktives Rahmenprogramm geboten werden. Bei einem Schießstand des ÖKB Reichersdorf, der heuer die Nachfolge des ÖKB Nussdorf bei der Schießstand-Betreuung angetreten haben, kann die Treffsicherheit im Schlosskeller auf die Probe gestellt werden. Weinbegleiterführungen als auch die Möglichkeit zum Besuch des Urzeitmuseums runden das Angebot ab.

In Sachen Vegetationsverlauf im Weinbau herrscht bei den Winzern derzeit allgemeine Zufriedenheit. „Der Austrieb der Reben war heuer relativ früh. Zunächst hat die Winterfeuchtigkeit etwas gefehlt. Durch die vergangenen sehr feuchten Wochen wurde das Niederschlagsmanko ausgemerzt. Durch die relativ kühlen Temperaturen sind die Weingärten in den vergangenen drei Wochen fast gestanden und das Wachstum war sehr gering“, so der Nussdorfer Winzer und Weinbauvereinsobmann Matthias Getzinger.

Weiters: „Am vergangenen Wochenende sind die Temperaturen stark gestiegen und dementsprechend ist das Wachstum wieder in Schwung gekommen. Insgesamt gehen wir derzeit von einem normalen Jahr aus, was dem Vegetationsverlauf betrifft.“ Der entstandene Rückstand kann noch leicht aufgeholt werden. Mit der Weinblüte wird momentan mit zirka Mitte Juni gerechnet. Jetzt hoffen die Nussdorfer Winzer auf ein Wetterglück am kommenden Wochenende, damit das Fest auch entsprechend erfolgreich verläuft.

