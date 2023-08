Reichersdorfer Winzer laden zu Sturmtagen ein

Auch heuer ist die Reichersdorfer Kellergasse Schauplatz einer Traditionsveranstaltung. Der Weinbauverein Reichersdorf lädt am Freitag, 1. (ab 15 Uhr), am Samstag, 2., und am Sonntag, 3. September (jeweils ab 11 Uhr), zu den Reichersdorfer Sturmtagen ein. Es handelt sich dabei um die Nachfolgeveranstaltung des Reichersdorfer Kellerfests. Sechs Keller beziehungsweise Stationen haben an diesem Wochenende geöffnet und bieten den Gästen ein breitgefächertes und gebietstypisches Kulinarium. Der ÖKB Reichersdorf ist ebenfalls mit einem Stand vertreten, wobei seine Spezialität Holzkohlen-Grillhenderl sind.

Weinkenner dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot an Traisentaler Spitzenweinen freuen und diese natürlich auch verkosten. Weiters wird es an diesem Wochenende bereits frischen, heimischen Sturm geben.

Die Reichersdorfer Sturmtage stehen auch ganz im Zeichen der bevorstehenden Weinlese. „Nach dem Reifezustand der Weintrauben kann man damit rechnen, dass die Weinlese der Frühsorten Mitte September beginnen wird. Anfang Oktober wird aus heutiger Sicht der Beginn der Haupternte sein“, erklärt der Reichersdorfer Jungwinzer Jürgen Wallner. Sowohl in Sachen Qualität als auch in der Quantität könne man nach dem aktuellen Stand von einem sehr guten Weinjahrgang 2023 ausgehen.

Somit haben mehrere Winzer in Reichersdorf derzeit viel zu tun. Diverse Festvorbereitungen als auch die bevorstehende Weinlese zeichnen für arbeitsintensive Tage in den Weinrieden als auch in der Kellergasse verantwortlich.