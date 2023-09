Rustikalparty lockte hunderte Jugendliche ins Fladnitztal

Am vergangenen Samstag lud die Landjugend zu ihrer Rustikalparty auf das Areal des Bauhofs in Schweinern ein. Die Veranstaltung hat jahrelange Tradition, vormals hieß sie Lumpentanz. Obmann Christoph Stockinger, Leiterin Magdalena Stelzhammer sowie ihre Stellvertreter Patrick Vogl und Lena Hohl freuten sich über den riesigen Ansturm, hunderte Jugendliche machten die Nacht zum Tag. Für das leibliche Wohl war mit dem beliebten Fetzenlaberl und Getränken jeglicher Art bestens gesorgt. Musik durch DJ Intoxication und eine Super-Licht-Show heizten den Gästen richtig ein, sodass die kühlen Temperaturen auch schon fast vergessen waren. Es wurde bis in den frühen Morgen getanzt, die Stimmung war prächtig.

Ein Großaufgebot von Mitgliedern der Landjugend Rust sorgte für den reibungslosen Ablauf der Rustikalparty. Foto: Thomas Heumesser