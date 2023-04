Statzendorf wandert am 7. Mai

Am Sonntag, 7. Mai, wird in ganz NÖ das „Wandererwachen“ von „Tut gut!“ durchgeführt. An diesem Tag kommen vier neue Wanderrouten in der Gemeinde Statzendorf hinzu. Zur Eröffnung veranstaltet die Gemeinde am 7. Mai einen Wandertag. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 11.30 Uhr, Treffpunkt ist am Kirchen-Parkplatz. Startmöglichkeit besteht von 12 bis 13 Uhr, die Streckenlänge beträgt neun Kilometer (kinderwagengerecht), entlang der Strecke stehen Labstellen zur Verfügung.

