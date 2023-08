Sturmfest im Nussdorfer „Alpenstadion“

Bei durchwegs idealen Witterungsbedingungen fand das Sturmfest des Freizeitsportvereins Nussdorf (FSV) im Nussdorfer „Alpenstadion“ statt. Obmann Martin Holzer konnte dazu zahlreiche Gäste, unter ihnen auch Bürgermeister Heinz Konrath, die geschäftsführenden Gemeinderäte Helmut Scharl, Patric Pipp und Franz Brunthaler sowie weitere Vereins- und Wirtschaftsvertreter begrüßen.

Im Rahmen des Festes fand auch ein Fußball-Hobbyturnier statt, das die „Hollenburger Senioren“ für sich entscheiden konnten. Die Gastgeber belegten Platz drei. Auch ein Freundschaftsspiel ging über die Bühne.

„Insgesamt sind wir mit dem Veranstaltungsverlauf angesichts der Wetterprognosen sehr zufrieden“, zog Obmann Holzer eine positive Bilanz.

Beim FSV steht der Spaß am Spiel im Vordergrund. „So findet in den Sommermonaten das Training jeden Mittwoch von 19 - 20.30 Uhr statt. Ab Anfang November wird in die Halle gewechselt“, erläutert der Obmann. Gelegentlich werden auch Freundschaftsspiele und Turniere gegen Hobbymannschaften aus der Umgebung ausgetragen.

Für das leibliche Wohl beim Sturmfest zeichnete das engagierte Schank- und Küchenteam des FSV Nussdorf verantwortlich. Der Reinerlös wird für die Erhaltung der Vereinssportanlage verwendet.