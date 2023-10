Traismauer: Brunch mit Rock 'n' Roll

Ausgezeichnet besucht war der kulinarisch reichhaltige Herbst-Brunch in „Saschas Artzone II“. Der vielseitige Entertainer und Travestiekünstler Sascha Rier konnte dazu auch Bürgermeister Herbert Pfeffer, den Herzogenburger Vizebürgermeister Richard Waringer, den Unternehmer Jürgen Schöpf, den Traismaurer ASBÖ-Stützpunktleiter Thomas Heinrich sowie zahlreiche weitere Vereins- und Wirtschaftsvertreter begrüßen.

Zusätzlich sorgte die Show Band „The Ridin´ Dudes“, bestehend aus Gerhard „Benji" Hösel, Pascal Komurka und Mika Stokkinen, beim Brunch für zünftige „Rock 'n' Roll-Music“. Auch in den nächsten Wochen wird es mehrere Livekonzerte in der Eventlocation in „Saschas Artzone/Schmankerlzone“ geben. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste wurde durch das Artzone-Team bestens gesorgt.