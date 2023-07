Wagram: Bioweinverkostung am Laurenzitag

Der Laurenzitag am 10. August ist ein sogenannter Lostag, die Winzer blicken zum Beginn der Traubenreife auf das bevorstehende Erntejahr. Biowinzer Viktor Fischer nimmt diesen Tag zum Anlass, um auch einen Blick zurück - auf den Jahrgang 2022 - zu werfen. „Der Jahrgang 2022 hat wieder herausragende Bioweine hervorgebracht und ich freue mich sehr, diese noch einmal vor der neuen Lese zu präsentieren", so der junge Biowinzer. Los geht's um 19 Uhr, Schauplatz ist das Bioweingut Viktor Fischer in der Wachaustraße 30. Teilnahmegebühr: sieben Euro pro Person.