Wagrams Winzer laden zum Riedenschnuppern ein

Im Rahmen des diesjährigen Traisentaler Weinsommers laden mehrere Wagramer Winzer am Samstag, 5. August, ab 15 Uhr unter dem Titel „Wagramer Riedenschnuppern“ zum „Fünf-Wege-Platzl“, einem markanten Kreuzungspunkt am Fuße des Wetterkreuzberges, ein. Dabei steht die Verkostung zahlreicher Weine aus mehreren bekannten Wagramer Rieden, darunter Rosengarten, Bergern, Sonnleithen, Setzen und Kagran, im Mittelpunkt. „Fünf Weinbaubetriebe aus Wagram präsentieren an diesem Nachmittag und Abend ihre kostbarsten Tropfen. Zugleich kann man das volle Potenzial des Traisentaler Terroirs (Anmerkung: Terroir ist das Zusammentreffen von Klima, Boden und Landschaft) selbst verkosten und genießen“, erklärt Weinbauvereinsobmann Hans Schöller.

Weil heuer kein Sommerfest und auch kein Hauermarkt in Wagram stattfinden wird, haben sich die fünf Weinbaubetriebe entschlossen, den Weinfreundinnen und -freunden eine informative Riedenweinverkostung zu diesem Termin zu organisieren. An der Weinpräsentation beteiligen sich das Winzerhaus Hans Schöller, die Weingüter Brachmann, Altenriederer und Karl Brindlmayer und das Bioweingut Viktor Fischer. In einem persönlichen Gespräch mit den Winzern besteht die Möglichkeit, mehr über die spezifischen Feinheiten der vielfältigen Riedenweine zu erfahren.

Das „Fünf-Wege-Platzl“ ist am leichtesten über den Wetterkreuzweg (rechte Kellergasse in Wagram) oder über den „Neuen Weg“ (Ausgangspunkt Parkplatz vom Restaurant „da Josef“) erreichbar. Der Veranstaltungsort ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Es ist eine Gehzeit von etwa 16 Minuten einzukalkulieren. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt. Für das leibliche Wohl in Form von regionalen Imbissen wird gesorgt.

In Sachen Weinbau zeigen sich die heimischen Winzer mit dem Vegetationsverlauf sehr zufrieden. Nach einem anfänglich sehr trockenen und warmen Frühjahr und einem relativ frühen Austrieb hat der Niederschlag der vergangenen Monate zu einem starken Wachstum geführt. Durch die kühlen Temperaturen im April und Mai erfolgte die Weinblüte etwas später als in den vergangenen Jahren. Die Weinblüte ist rasch und sehr gut verlaufen. Das Wachstum der Weintrauben schreitet derzeit zügig voran.