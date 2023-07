Weinbauverein Reichersdorf lädt zur Verkostung ein

Vor acht Jahren feierte das Weinbaugebiet Traisental sein 20-jähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass hatte der Ortsweinbauverein Reichersdorf eine Veranstaltung an einem idyllischen Ort in den Reichersdorfer Weinbergen unweit der Kellergasse organisiert. Im Mittelpunkt standen dabei eine Weinverkostung und ein gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank, aber auch ein Quiz rund um den Traisentaler Wein. Heuer lädt bereits zum fünften Mal der Reichersdorfer Weinbauverein mit Obmann Markus Müller zu einer derartigen Veranstaltung am „Hügel des Traisenbergs“ inmitten von Weingärten ein. Sie findet am Samstag, 8. Juli, ab 17 Uhr statt.

„Die Veranstaltung wurde in den Vorjahren sehr gut angenommen und darum wollen wir auch heuer zu einem genüsslichen Spätnachmittag und Abend mit zahlreichen kulinarischen Schmankerln samt gebietstypischen Weinen einladen“, so der Reichersdorfer Weinbauvereinsobmann Markus Müller.

In Sachen Weinbau zeigen sich die heimischen Winzer mit dem Vegetationsverlauf sehr zufrieden. Nach einem anfänglich sehr trockenen und warmen Frühjahr und einem relativ frühen Austrieb hat der Niederschlag der vergangenen Monate zu einem starken Wachstum geführt. Durch die kühlen Temperaturen erfolgte die Weinblüte etwas später als in den vergangenen Jahren. Die Weinblüte ist rasch und sehr gut verlaufen. Das Wachstum der Weintrauben schreitet derzeit zügig voran.