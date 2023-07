Wölblinger Weinblick: Voller Genuss auf zwei Kilometern

Am Sonntag, 6. August, findet von 11 bis 19 Uhr der Wölblinger Weinblick statt. Aufgeteilt auf eine Strecke von zwei Kilometern, bieten regionale Winzerinnen und Winzer ihre Produkte direkt in den malerischen Weingärten von Ambach an. Die Gäste haben die Möglichkeit, zu einem Preis von 15 Euro pro Person die Weine der Winzerinnen und Winzer zu verkosten und den einzigartigen Wein vom Wölblinger Urgestein zu genießen. Teilnehmende Betriebe: Winzerhof Erber, Weingut Fink, Winzerhof Mader, Winzerhof Müllner, Weingut Thomas Müllner, Weinbau Rennhofer, Weingut Rosenberger, Wein- & Gästehof Schabasser sowie das Winzergut Ortmann.