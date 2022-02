Hoffnung keimt in Herzogenburg auf

„Endlich“, dachten sich viele Menschen nach der Ankündigung, dass es in den kommenden Tagen Lockerungen geben werde. Jedenfalls ist man bei den Vorausplanungen schon etwas optimistischer und versucht, verschiedene Veranstaltungen – auch wenn sie vielleicht mit Maske und mit größerem Abstand verbunden sind – anzukündigen. Im Februar allerdings herrscht noch die berüchtigte „tote Hose“, los geht es erst Mitte März.

„Endlich“ betitelt sich auch das neue Solokabarett von Reinhard Nowak, mit dem er am Samstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Volksheim auftreten will. Endlich ist es so weit – endlich wieder auf der Bühne.

Am Mittwoch, 23. März, gibt es um 18.30 Uhr, ebenfalls im Volksheim, den zweiten Teil der Infoveranstaltung „Demenz: Herausforderungen gemeinsam meistern“ mit Tamara Aigner-Rumpl.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Am Samstag, 26. März, lassen um 19.30 Uhr „The Ridin´ Dudes“ mit „Sam´s Fever“ Elvis, den King of Rock´n´Roll, auferstehen. Karten dazu gibt es bei Kurt Schirmer unter 0676/7221345 oder bei René Grohs unter 0650/4088111. Der Reinerlös des Abends dient einem guten Zweck: Er wird zur Sanierung des Volksheimes verwendet.

Das Neujahrskonzert des Herzogenburger Sinfonieorchesters gibt es dann als Frühlingskonzert – mit Werken von Carl Michael Ziehrer, Johann Strauss, Joseph Lanner und des französischen Komponisten Leo Delibes am Sonntag, 27. März, im Anton-Rupp-Freizeitzentrum. Beginn ist um 16 Uhr. Für diese Veranstaltung sind die Karten bereits im Tourismusbüro am Rathausplatz erhältlich.

Zur Sicherheit: Für alle genannten Veranstaltungen gelten die Corona-Bestimmungen zum jeweiligen Zeitpunkt.

