Frühling erwacht in Herzogenburg

Mit einem bunten Programm an zwei Tagen wird in der Stiftsstadt der Frühling herzlich willkommen geheißen.

Los geht‘s am Freitag, 21. April: Im Kulturzentrum Reitherhaus findet um 18.30 Uhr ein Vortrag von Felix Hagen mit dem Titel „Quer durch den Gemüsegarten“ statt. Anschließend steht eine Lesung mit Lieselotte am Programm: „Kunterbunt durch das Leben und den Garten“.

Am Samstag, 22. April, wird am Rathausplatz Gratis-Blumenerde ausgegeben (8.30 bis 11 Uhr). Von 9 bis 11 Uhr gibt es dort auch einen Informationsstand der Klima- und Energie-Modellregion Unteres Traisental statt. Gleichzeitig findet am Samstag-Vormittag auch der traditionelle Bauernmarkt am Rathausplatz statt.

Gleich daneben, im Hof des Kulturzentrums Reitherhaus, geht von 8.30 bis 11 Uhr der beliebte Pflanzentauschmarkt in Szene. Jeder Besucher kann überschüssige Pflanzen in Töpfen bringen, aber selbstverständlich auch holen. Die jüngsten Gäste kommen von 9 bis 11 Uhr auf ihre Kosten, denn es wird ein Kinderbasteln angeboten.

Der Abschluss erfolgt dann ab 14 Uhr mit einem Spaziergang durch die rund 2,2 Kilometer lange sogenannte „Kostbare.Jubiläums.Runde“ mit den Naturführern von Herzogenburg. Auch ein Besuch des Gartens der Generationen steht am Programm.

Treffpunkt ist die Erich-Sulzer-Straße gegenüber der Bahnhaltstelle Wielandsthal.

