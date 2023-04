In Herzogenburg ist der Frühling erwacht

Es war wettermäßig ein Traumwochenende, wie es sich nach den Regentagen viele Menschen gewünscht haben – gerade richtig zum „Frühlingserwachen“, das in der Innenstadt über die Bühne ging. Begonnen hat es im Reitherhaus mit dem Vortrag von Felix Hagen „Quer durch den Gemüsegarten“, bei dem die Gäste Tipps und Tricks erhielten, wie und wann man Gemüse anbaut und pflegt, und was es sonst noch braucht, um im Garten ein zufriedenes Ergebnis zu bekommen.

Am Samstag-Vormittag wurde am Rathausplatz wieder fleißig Blumenerde geschaufelt, denn auf diese Gratiserde warten jedes Jahr zahlreiche Hobbygärtner, die sie in Säcken, Kübeln und riesigen Plastikgefäßen wegbrachten.

Alexander Simader von der Klima- und Energie-Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal und seine Kollegin Johanna Schaubmayr betreuten den Infostand und gaben Auskunft über die verschiedensten Fragen rund um Klimaschutz.

Im Reitherhaus gab es den Pflanzentauschmarkt, wo man seine überzähligen Pflanzen in Töpfen hinstellen, tauschen oder welche mitnehmen konnte. Elisabeth Sedlacek kümmerte sich inzwischen um die Kinder, bemalte mit ihnen Steine und Papier, während die Eltern ihre Pflanz-Erfahrungen austauschten.

Nachmittags zeigte dann Naturführer Axel Bartos seiner Gruppe pflanzliche Schönheiten beim Gang durch die „Kostbare Jubiläumsrunde“, wobei die Teilnehmer im Garten der Generationen nicht nur zu Kaffee und Kuchen, sondern auch zu einer Runde Bauerngolf eingeladen wurden.

