Museumsfrühling in Traismauer

Der Museumsfrühling ist eine landesweite, vom Museumsmanagement NÖ koordinierte Initiative, die die Vielfalt der NÖ Museen und Sammlungen auf die Bühne bittet. Die Stadtgemeinde Traismauer beteiligt sich ebenfalls an der landesweiten Aktion und hat ein informatives und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Nach einem interaktiven Römerrundgang und einem Rundgang mit kulinarischem Hintergrund zum Auftakt der Veranstaltungsreihe stand diesmal die Römerwerkstätte im Garten (Stadtgrabenpark) hinter dem Schlosserhaus beziehungsweise dem Hungerturm im Mittelpunkt. Es galt, Mosaike zu legen und mit Töpferscheiben Kunstwerke zaubern.

Am vergangenen Sonntag fand ein Rundgang mit Erzählungen über die Römerzeit statt. Über 1.000 Jahre existierte das Imperium der Stadt am Tiber. Somit hat es so einige Geschichten gegeben, die beim Römerrundgang durch Augustianis erzählt werden konnten.

Nun folgen weitere Veranstaltungen im Rahmen des „Museumsfrühlings“ in Traismauer. Am Donnerstag, 18. Mai, findet von 15 bis 16.30 Uhr eine Veranstaltung zum Thema „Archäologische Highlights in Traismauer“ mit Dominik Hagmann statt. Am Sonntag, 21. Mai, wird von 14 bis 16 Uhr eine Zeitreise der besonderen Art stattfinden. Die außerordentlich gut erhaltenen spätantiken Zeugnisse in Traismauer werden von Römerbegleitern zu Pferde mit historischer Gewandung vermittelt. Zusätzlich steht ab 16 Uhr der „Römische Speerwurf“ im Mittelpunkt.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.