„Kindersamstage“ in Herzogenburg: Das Leben im Stift

Sehr gut angekommen sind in den vergangenen beiden Jahren die „Kindersamstage“. Dabei können Kinder, aber auch Erwachsene, Einblick in das Klosterleben nehmen.

Propst Petrus Stockinger war mit dem Ergebnis jedenfalls zufrieden, denn es zeigte, dass das Interesse am Klosterleben und seinen weniger bekannten Seiten bei der Bevölkerung doch groß ist. Man erfuhr zum Beispiel, ob es auch Krimis in der Stiftsbibliothek gibt, aus welchen Räumen ein Kloster besteht und wozu all diese benötigt werden – und ob ein Chorherr sein Essen selbst kochen muss und ob jeder am Tisch sitzen darf, wo er will.

Auch heuer gibt es wieder vier Samstage im Stift – und zwar am 2. April, 2. Juli, 1. Oktober und 3. Dezember – zu verschiedenen Themen. Am 2. April wird der Frage nachgegangen, was ein Chorherr eigentlich den ganzen Tag macht. Welche Aufgaben hat ein Chorherr zu erledigen? Was macht er in seiner Freizeit? Und warum gibt es eine Modelleisenbahn im Stift? Antworten auf diese Fragen geben die beiden Chorherren Leopold Klenkhart und Mauritius Lenz.

Am 2. Juli werden dann den Geheimcodes im Kloster aufgedeckt. Zahlen hatten und haben im Leben der Menschen immer schon eine besondere Bedeutung, ebenso wie bestimmte Zeichen und Abkürzungen. Bei diesem Kindersamstag verrät Chorherr Ulrich Mauterer die Bedeutung der Zahlen im Kloster und was man zum Entschlüsseln unbedingt wissen muss.

Im Oktober geht es auf Entdeckungsreise in die Stiftskirche – und im Dezember werden zum Abschluss Kunst und Künstler im Kloster eingehend beleuchtet.

Das Stift ersucht um rechtzeitige Anmeldung

Die Kindersamstage starten um 10 Uhr und dauern inklusive Mittagsjause fünf Stunden. Es können Kinder auch alleine teilnehmen, da eine geschulte Betreuung gegeben ist. Preis inklusive Mittagsjause: 25 Euro pro Kind beziehungsweise 15 Euro pro Erwachsenem. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen wird um Anmeldung bis drei Tage vor dem jeweiligen Termin mit Altersangabe der Kinder bei Elisabeth Glatzenberger unter elisabeth.glatzenberger@stift-herzogenburg.at ersucht.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden