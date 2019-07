Zwei Tage wird in Zagging bei freiem Eintritt beim 2. Sommernachtsfest in der Weinschenke Gamsjäger gefeiert. Los gehts am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr. Um 19 Uhr beginnt der Dämmerschoppen mit dem Musikverein Hain. Am Samstag, 27. Juli, beginnt das Fest ebenfalls um 18 Uhr. Dann gibt es ab 20 Uhr Live-Musik mit Hannes Schrittwieser und Co. Außerdem erwarten die Gäste eine zünftige Grillerei, eine 1/8-Bar, eine Seidel-Bar und eine Bar. Bei Schlechtwetter wird im Zelt gefeiert.