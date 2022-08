100 Jahre SC Getzersdorf mit Festakt am Fußballplatz gefeiert

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Mit einem Festakt im großen Zelt am Fußballplatz-Gelände feierte der Sportclub, der 1922 – vier Jahre nach dem 1. Weltkrieg – gegründet wurde, sein 100-jähriges Bestehen.

Spieler mussten zu Meisterschaftsspielen radeln

Die Gründer des Vereins waren damals August von Rosenberger – Obmann der ersten Stunde –, Josef Unfried und Ferdinand Miestringer.

In seiner Festansprache machte Karl Peyerl – Obmann seit 1974! – einen Blick in die Vergangenheit zurück, als vor 100 Jahren, das Dorf mit knapp 400 Einwohnern in einem abgelegenen Grundstück in der Wiesenau ohne große Gerätschaften, nur mit Krampen und Schaufel, einen Fußballplatz errichtete. Die Tore wurden selbst gezimmert und als Netz diente ein altes Fischernetz.

Die einzigen Vereine waren in St. Pölten, Herzogenburg, Krems, Tulln und Amstetten beheimatet – und die Spieler mussten mit dem Rad zu den Meisterschaftsspielen fahren. Die Partien in Amstetten wurden zu einer Tagesreise.

Höhepunkt war der Aufstieg in die Oberliga

1978 ist der SC Getzersdorf dann zum ersten Mal Meister in der 2. Klasse Wachau geworden. Nach dem Aufstieg in die 1. Klasse Nordwest-Mitte folgte der Durchmarsch in die Unterliga Nordwest-Waldviertel.

Nach einer fabelhaften Saison 1980/81 wurde man in der Unterliga Meister und stieg in die Oberliga West mit ordentlichen Erwartungen auf. Nach vier Jahren in der Oberliga stieg man in einer miserablen Saison 1985 in die Unterliga ab, jedoch schaffte man 1991 wieder den Aufstieg in die Oberliga.

1997 wurden die Oberligen aufgelöst und mit den Unterligen verschmolzen, diese Liga trug fortan den Namen Gebietsliga. Bis 2007 konnte man sich in der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel halten, jedoch stieg man in diesem Jahr in die 1. Klasse Nordwest-Mitte ab. 2011 stieg man in die Spielstufe ab, in der 1978 das erste Mal Meister geworden war, in die 2. Klasse Wachau. Seither scheiterte man öfters denkbar knapp am Wiederaufstieg in die 1. Klasse.

Seit 2011 wurde man schon drei Mal Herbstmeister, 2019 sogar ohne Punkteverlust.

Der SC Getzersdorf betreibt zurzeit drei Jugendmannschaften, diese drei in einer Spielgemeinschaft mit dem ASV Statzendorf.

