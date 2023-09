Wilde Verfolgungsjagd von St. Pölten bis Hain

Zu turbulenten Szenen kam es vor wenigen Tagen in St. Pölten und Hain. Ein Autolenker hatte bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle Vollgas gegeben, woraufhin die Exekutivbeamten die Verfolgung aufnahmen. Endstation war schließlich auf einem Feldweg Richtung Unterradlberg (Bereich Hainer Höhe). Dort überschlug sich der Wagen und landete in einem Graben. Das Auto kam auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Mehrere Polizeistreifen waren vor Ort und fixierten den Mann, einen 36-jährigen Tschetschenen aus St. Pölten. Er wurde unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen und schließlich verhaftet. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft lieferte man ihn in die Justizanstalt St. Pölten ein.

Weil zunächst von einer verletzten Person die Rede war, rückte die Freiwillige Feuerwehr Hain-Zagging mit allen Einsatzfahrzeugen und 21 Silberhelmen aus. Nachdem der Tschetschene abtransportiert worden war, stellten die Florianijünger das Fahrzeug auf die Räder und zogen es mit der Seilwinde aus dem Acker. Danach wurde das Auto, an dem Totalschaden entstand, mit Traktor und Abschleppbrille abtransportiert und am Bauhof in St. Pölten gesichert abgestellt.