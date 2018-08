Von A wie Allhaming im Bezirk Linz-Land bis Z wie Z wie Ziersdorf im Bezirk Hollabrunn reicht die Liste der insgesamt 16 Tatorte, an denen eine festgesetzte polnische Bande Coups verübt hat. Ihr Spezialgebiet: Diebstahl von Rasenmähertraktoren. Der Wermutstropfen: Die Entwendung des Rasenmähertraktors vom Sportplatz des SC Getzersdorf befindet sich nicht unter den geklärten Delikten. Das Gerät wurde Mitte Mai des Vorjahres gestohlen.

Ebenso ungeklärt bleibt der Diebstahl eines Rasenmähertraktors in der Nacht zuvor in Hollenburg. Dort darf man sich trösten, dass ein weiterer Coup vom November 2017 dieser Bande zugeordnet werden konnte; ebenso vier Diebstähle in St. Pölten (Hart, Spratzern, Ratzersdorf und Harland).

Gesamtschaden von 150.000 Euro

Die mutmaßlichen Täter, 29, 30 und 32 Jahre alt, haben im Verhör nur jene Taten zugegeben, die eindeutig ihnen zugeordnet werden konnten. Dies gelang beispielsweise durch 25 Schlüssel, die im Fluchtfahrzeug sichergestellt werden konnten, oder durch Lichtbilder von der Beute, die das Trio selbst angefertigt hatte.

Endstation war schließlich Mitte April an der Grenze, konkret in Drasenhofen. Dort wurde das Trio nach einem Einbruch in Mitterndorf an der Fischa gestellt und verhaftet.

Der Gesamtschaden, den die Polen-Bande anrichtete, wird mit mehr als 150.000 Euro beziffert, wobei der Wert der Beute mehr als 140.000 Euro beträgt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.