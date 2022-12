Straße der Kaiser: Die S33 und ihre Geschichte

Werbung

Kaum zu glauben: Die S 33 gehört zur Straße der Kaiser und Könige. Das ist eine touristische Straße, die entlang der Donau von Regensburg über Passau, Linz und Wien bis nach Budapest führt. Oder noch besser: Sie gehört auch zur Märchenschlossstraße, die ausgehend von Perchtoldsdorf über die Wachau bis ins Waldviertel reicht.

Kardinalfehler: bauliche Mitteltrennung & Pannenstreifen fehlten

Alles andere als märchenhaft waren die Anfänge dieser Straße. Der erste Abschnitt führte gerade einmal von Krems-Süd bis nach Hollenburg, eröffnet wurde er Mitte Dezember 1980. Knapp ein Jahr später erfolgte die Verkehrsfreigabe bis Traismauer-Nord. Auch in die entgegengesetzte Richtung wurde gebaut, Mitte November 1981 wurde auch der Abschnitt vom Knoten St. Pölten bis St. Pölten-Nord eröffnet.

Die weiteren Abschnitte wurden sukzessive in den nächsten beiden Jahren fertiggestellt. Allerdings hatte die damalige S 33 einen Kardinalfehler. Aus Kostengründen verzichtete man auf eine bauliche Mitteltrennung und sogar auf Pannenstreifen. Es dauerte bis zum Jahr 2004, bis man sich durchrang, die sogenannte Spar-Autobahn zu einer vollwertigen Schnellstraße auszubauen; mit Mitteltrennung und Pannenstreifen gibt es die S 33 erst seit dem Jahr 2006.

An der S 33 gibt es seit Dezember 2014 übrigens ein Kuriosum: Es gibt wohl nicht viele 7.800-Seelen-Städte in ganz Österreich, die von drei Abfahrten erreicht werden können. Herzogenburg verfügt mit Nord, Süd und Stadt über drei Zu- beziehungsweise Abfahrten. Die Abfahrt Herzogenburg-Stadt dient zur Entlastung des Zentrums vom Schwerverkehr.

Zur Entlastung vieler Gemeinden ist ab 2007 auch die Donaubrücke Traismauer errichtet worden. Zunächst gab es heftige Debatten: Soll man wirklich (viel) Auwald für die Brücke opfern? Ist das Vorhaben wirklich die Zerschneidung eines Natura-2000-Gebietes wert?

Donaubrücke kostete 170 Millionen Euro

Die Befürworter ließen am Bau des 170-Millionen-Euro-Projekts an keinen Zweifel offen. Durch die Brücke gelangt man schneller vom Weinviertel nach St. Pölten, der Umweg über Krems entfällt. Nach der Eröffnung im Jahr 2010 traten Fahrverbote für Lkw über 3,5 Tonnen auf der Traismauer Straße (B 43), auf der Wiener Straße (B 1) und auf der Tullner Straße (B 19) in Kraft.

Die Donaubrücke, die Traismauer mit Grafenwörth verbindet, trägt übrigens den Namen „St. Georg“. Sie befindet sich bei der Ortschaft St. Georgen, wo 1112 ein Stift für Augustiner-Chorherren gegründet wurde. Wegen der Überschwemmungsgefahr übersiedelte es 1244 nach Herzogenburg.

