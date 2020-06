Wer mit seinem Fahrzeug von der Innenstadt Richtung Süden fahren will, egal ob in das City-Center, zum Bahnhof oder in die Landeshauptstadt, braucht an manchen Tagen – vor allem von 9 bis 10 Uhr – eine Riesengeduld, denn der Bahnschranken in der St. Pöltner Straße ist sehr, sehr lange geschlossen. Die jüngste Rekord-Wartezeit belief sich auf 18 Minuten.

Alex Erber Saurer Apfel in St. Pöltner Straße

Die Autoschlangen stehen nicht nur bis zum Kreisverkehr Süd, sondern von dort auch Richtung Osten bis zur S-33-Unterführung und Richtung Westen bis zum Pflege- und Betreuungszentrum am Schillerring oder sogar bis zur Jubiläumsstraße und blockieren von dort aus die anderen Zubringerstraßen.

Auch nach dem Einkauf ist Geduld gefragt

Es ist sicher nicht leicht, hier eine Lösung zu finden, aber als Dauerzustand wird sich die Sache zuspitzen, denn wenn der Schranken dann doch aufgeht, dauert es eine Ewigkeit, bis man von der anderen Seite – wo die Autos schon bis zur Rot-Kreuz-Bezirksstelle die Straße blockieren – aus dem Einkaufszentrum herausfahren kann.

Das Problem ist nicht neu, es existiert seit Jahren, ohne Aussicht auf Änderung. Bürgermeister Christoph Artner sagte, auch er stehe an Nachmittagen mit seinem Auto manchmal bis zum Martinsheim: „Aber ich kann mir seitens der Gemeinde derzeit keine Lösung vorstellen.“

Nach wie vor gilt, was ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif schon vor einiger Zeit erläutert hat: „Bei der Kreuzung in der St. Pöltner Straße handelt es sich um eine halbautomatische Schrankenanlage der eingleisigen Strecke Herzogenburg – Krems. Dort wird die Kreuzung von einer Richtung zuggesteuert. Die Schrankenanlagen werden vom Zug etwa über Einschaltkontakte, Rad- oder Sensoren (Induktionsschleifen) im Gleis eingeschaltet. Von der Bahnhofseite wird fahrstraßenbewirkt eingeschaltet.“