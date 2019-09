Schon häufiger hatten Vertreter von Georg Fischer im Rathaus auf die Verkehrsprobleme in der Gießereistraße hingewiesen, nun reagierte der Gemeinderat einstimmig: Das Verbindungsstück von der Wiener Straße nach Oberwinden wird künftig zur Privatstraße und damit nur mehr für innerbetriebliche Fahrten und für Zufahrten zu landwirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie zu den Mitarbeiterparkplätzen befahrbar sein. Der Rest muss über die Wiener Straße ausweichen.

„Beim Lokalaugenschein hätte es fast einen Unfall gegeben, weil ein Radfahrer viel schneller als der Stapler unterwegs war.“

Um dies zu gewährleisten, werden am nördlichen und südlichen Ende Schranken montiert. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Zunahme brenzliger Situationen auf der Gießerestraße, obwohl bereits eine Tempo-30-Beschränkung verordnet und Bodenschwellen errichtet wurden. Diese würden aber einige Lenker nicht davon abhalten, schneller als erlaubt zu fahren.

Thomas Werth Privatstraße nur mit Radweg

In Kombination mit den häufig auf dieser Straße fahrenden Staplern stellt die Situation mittlerweile ein zu hohes Unfallrisiko dar. Auch Radfahrer seien gefährdet, wie Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer selbst beobachtete: „Beim Lokalaugenschein hätte es fast einen Unfall gegeben, weil ein Radfahrer viel schneller als der Stapler unterwegs war.“

Ohne Diskussionen lief die Debatte um die Privatstraße im Gemeinderat aber nicht. Vor allem VP-Stadtrat Erich Hauptmann ist vom Schritt zur Privatstraße nicht vollends überzeugt. Er merkte an, dass die Straße öffentliches Geld gekostet hat, dann aber nicht mehr von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. „Außerdem nimmt man Radfahrern eine beliebte Abkürzung“, so Hauptmann, der auch die Frage in den Raum stellte, wer künftig für die Sanierung der Gießereistraße aufkommen wird.

Verkauf der Straße kein Thema

SP-Bürgermeister Christoph Artner garantierte, dass die Straße weiter im Eigentum der Stadtgemeinde bleibt: „Wir haben dort Einbauten drinnen, ein Verkauf ist daher kein Thema.“ Ob künftig Georg Fischer für anfallende Schäden am Straßenbelag aufkommen wird, müsse erst mit Vertretern des Betriebs geklärt werden. Für Radfahrer sei außerdem die Verlängerung des Rad- und Gehwegs an der Wiener Straße von Georg Fischer bis zum östlichen Kreisverkehr angedacht.